Adana'da eşinden boşandığı için psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Menderes Dinler (28), belediyeye giderek, kendisini kardeşinin ismi olan 'Ergün' olarak tanıttı. Görevlilere, "Menderes ağabeyim hayatını kaybetti. Ölüm ilanını vermek istiyorum" dedi. Okunacak kağıda ise cenazesinin ertesi gün, Buruk Mezarlığı'na kaldırılacağını yazdırdı. Anons yapıldı. Dinler'in arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Kendisinin ölüm ilanını okuttuğu ortaya çıkan Dinler hakkında soruşturma başlatıldı.
- Güncel
- 11.01.2019
- Gazete
Ölüm ilanını verdi
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