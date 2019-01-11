Ölüm ilanını verdi

eşinden boşandığı için psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen(28), belediyeye giderek, kendisini kardeşinin ismi olanolarak tanıttı. Görevlilere,dedi. Okunacak kağıda ise cenazesinin ertesi gün, Buruk Mezarlığı'na kaldırılacağını yazdırdı. Anons yapıldı. Dinler'in arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Kendisinin ölüm ilanını okuttuğu ortaya çıkan Dinler hakkında soruşturma başlatıldı.