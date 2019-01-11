New York merkezli Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (Türken), 2016 yılında hayatını kaybeden ABD'nin efsanevi boksörü Muhammed Ali'nin Michigan'daki 40 yıllık çiftlik evini 2.5 milyon dolara satın aldı. Çiftlik arazisinde, 4 yatak odalı ana evin dışında içinde boks ringi bulunan spor salonu, basketbol alanı ve havuz dahil 7 ek bina bulunduğu vurgulandı. Mülkü satışa koyan emlak ajansı Cressy & Everett, "Sanırım alıcılar bölgeye ve nostaljiye aşık oldular" açıklaması yaptı.
- Güncel
- 11.01.2019
- Gazete
M'Ali'kane bizim
Muhammed Ali’nin evi 1970’lerin ortasında 400 bin dolara satın aldığı, daha sonra Los Angeles ve Arizona’ya taşınmasına rağmen söz konusu evi dönem dönem inzivaya çekilmek için kullandığı kaydedildi.
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