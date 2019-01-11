Kayseri'de Orhan Gökçek (32), dün Zeliha Ü'nün evini bastı. Paniğe kapılan yaşlı kadın ve çocukları komşuları Ufuk Akhan'dan (35) yardım istedi. Akhan da tüfeğini alarak aşağıya indi. İkili birbirine girdi. Gökçek cebinden çıkardığı bıçakla Akhan'ı 7 yerinden bıçakladı. Talihsiz genç hayatını kaybetti. Bir hafta önce baba olacağını öğrenen Akhan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
Orhan Gökçek, (solda) tartıştığı Ufuk Akhan'ı bıçaklayarak öldürdü.
ALI ALTUNTAŞ
Orhan Gökçek, (solda) tartıştığı Ufuk Akhan'ı bıçaklayarak öldürdü.
ALI ALTUNTAŞ
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