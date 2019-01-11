(32), dün Zeliha Ü'nün evini bastı. Paniğe kapılan yaşlı kadın ve çocukları komşuları'dan (35) yardım istedi. Akhan da tüfeğini alarak aşağıya indi. İkili birbirine girdi. Gökçek cebinden çıkardığı bıçakla Akhan'ı 7 yerinden bıçakladı. Talihsiz genç hayatını kaybetti. Bir hafta önce baba olacağını öğrenen Akhan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.ALI ALTUNTAŞ