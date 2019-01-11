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'de kaportacıda cinayet

Kaportacıda cinayet
'de 1 yıllık evli Furkan Doğu, dün Rıdvan K.'nin kaportacı dükkanına gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Rıdvan K., av tüfeğini alarak, Doğu'ya ateş etti. Koltuk altından yaralanan talihsiz adam, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rıdvan K. ise emniyete giderek teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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