Gez pisi pisi

Denizli İzmir seferini yapan bir trende geçtiğimiz haftalarda sahibiyle seyahat eden bir kedi, Selçuk İstasyonu'nda trenden indi. Burada Tarçın adı verilen sevimli kedi, birkaç gün sonra Denizli yönüne giden trene binerek Selçuk'tan ayrıldı. Trende ilgi odağı haline gelen Tarçın, oradan da Aydın'ın Nazilli ilçesine ulaştı. Bir makinist tarafından sahiplenilen Tarçın, evdeki diğer kedi ile anlaşamayınca tekrar Selçuk'a gönderildi. Burada görevli Yasin Özkan sevimli kediyi sahipledi. Ancak gerçek sahibi Denizli'de ortaya çıktı. Karşılıklı yapılan görüşme sonucu Tarçın, Özkan Ailesi'nde
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- 11.01.2019
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