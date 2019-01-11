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Gez pisi pisi

Gez pisi pisi
Denizli İzmir seferini yapan bir trende geçtiğimiz haftalarda sahibiyle seyahat eden bir kedi, Selçuk İstasyonu'nda trenden indi. Burada Tarçın adı verilen sevimli kedi, birkaç gün sonra Denizli yönüne giden trene binerek Selçuk'tan ayrıldı. Trende ilgi odağı haline gelen Tarçın, oradan da 'ın Nazilli ilçesine ulaştı. Bir makinist tarafından sahiplenilen Tarçın, evdeki diğer kedi ile anlaşamayınca tekrar Selçuk'a gönderildi. Burada görevli sevimli kediyi sahipledi. Ancak gerçek sahibi Denizli'de ortaya çıktı. Karşılıklı yapılan görüşme sonucu Tarçın, Özkan Ailesi'nde

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