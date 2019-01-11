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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

''31 Mart seçimlerinde de Trabzon'un yine kendine tarihine asaletine yakışanı yapacağına inanıyorum. Trabzon ile beraber bütün Karadeniz'in dosta güven demokrasi düşmanlarına korku verecek bir oy oranı ile tercihlerini AK Parti'nin gönül belediyeciliğinden yana kullanacaklarına inanıyorum.

''BİZİM DAVAMIZ SENLİK, BENLİK DAVASI DEĞİL''

Uzun yıllar sonra vatandaşlarımızın tekrar siyasetçiye, siyaset kurumuna güvenlerini sağladık. 3-5 oy daha fazla almak için hiçbir zaman popülizm bataklığına saplanmadık. Bizim davamız senlik, benlik davası değil memlekete hizmet davasıdır. Milli iradenin üstünde hiçbir fani güç tanımadan Türkiye'yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmanın kavgasını verdik.

''CHP GİBİ CUMHURİYET ADINA CUMHUR DÜŞMANLIĞI YAPANLARDAN OLMADIK''

İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle işbirliğine gitmedik. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık. 81 milyonun tamamını kucakladık.

''TRABZON'A 30 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK''

İktidarlarımız döneminde Trabzon'a 30 katrilyon yatırım yaptık. Geçmişe bir bakın acaba laftan başka ne yapmışlar? Trabzon'a çağ atlattık.''