BOŞANDIĞI Iraklı eşinin kaçırdığı oğlunu arayan baba perişan oldu. Çocuğundan gelecek iyi bir haber bekliyor. Amasya'da esnaf Ferdi Bozdemir, Iraklı May Hasan Saeed Al-Kılıdar (33) ile 2016 yılında evlendi. Iraklı kadın, evliliklerinden doğan 2 yaşındaki Ercenk Bozdemir ve ziynet eşyalarını yanına alıp, kentten ayrıldı. Bozdemir ailesi de soluğu karakolda aldı, Ferdi Bozdemir de boşanma davası açtı. Bozdemir "Oğlumun yüzünü 18 aydır göremiyorum. Gitmediğim kurum kuruluş, şikayetçi olmadığım merciler kalmadı" dedi.
- Güncel
- 11.01.2019
- Gazete
Amasya'da skandal olay! Iraklı kadın...
Amasya’da Iraklı kadın, 2 yaşındaki çocuğunu ve altınları alıp kayıplara karıştı.
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