Bugünkü
Takvim

'da skandal olay! lı kadın...

’da lı kadın, 2 yaşındaki çocuğunu ve altınları alıp kayıplara karıştı.

'Arak'lı!
BOŞANDIĞI lı eşinin kaçırdığı oğlunu arayan baba perişan oldu. Çocuğundan gelecek iyi bir haber bekliyor. 'da esnaf Ferdi Bozdemir, Iraklı May Hasan Saeed Al-Kılıdar (33) ile 2016 yılında evlendi. Iraklı kadın, evliliklerinden doğan 2 yaşındaki Ercenk Bozdemir ve ziynet eşyalarını yanına alıp, kentten ayrıldı. Bozdemir ailesi de soluğu karakolda aldı, de boşanma davası açtı. Bozdemir "Oğlumun yüzünü 18 aydır göremiyorum. Gitmediğim kurum kuruluş, şikayetçi olmadığım merciler kalmadı" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAmasya'da skandal olay! Iraklı kadın...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri