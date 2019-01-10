Bursa'da Yakup (29) ve Hilal Polat (25) çiftinin iki çocuğundan büyüğü Emir Kayra, milyonda bir görülen, 'İris Kolobomu' rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Gözbebeğinin aşağıya doğru yayıldığı görülen Kayra, görenlerin ilgisini çekiyor. Küçük çocuk, "Geceleri karanlıkta daha güzel görebiliyorum" dedi. Oğlunun sosyal medyada paylaşan baba Yakup Polat ise, "Ajanslar bana ulaşıp, bizi davet ediyor" diye konuştu.