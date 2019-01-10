Bursa'da Yakup (29) ve Hilal Polat (25) çiftinin iki çocuğundan büyüğü Emir Kayra, milyonda bir görülen, 'İris Kolobomu' rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Gözbebeğinin aşağıya doğru yayıldığı görülen Kayra, görenlerin ilgisini çekiyor. Küçük çocuk, "Geceleri karanlıkta daha güzel görebiliyorum" dedi. Oğlunun sosyal medyada paylaşan baba Yakup Polat ise, "Ajanslar bana ulaşıp, bizi davet ediyor" diye konuştu.
- Güncel
- 10.01.2019
- Gazete
Bursa'da inanılmaz olay! Kedi çocuk
- Sakarya'da korkutan deprem!
- CHP’li Mahmut Tanal rezil oldu
- FETÖ'nün 'mahrem abisi' sahte kimlikle yakalandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.