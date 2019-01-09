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Acı üstüne acı
TEKİRDAĞ- Hayrabolu karayolu üzerin-deki kırsal Ortaca Mahallesi'nde, dereye uçan otomobili fark eden çevre sakinleri, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobili vinç yardımı ile sudan çıkardı. Otomobilde yapılan kontrolde, ile birlikte 4'ü çocuk, 2'si kadın, toplam 8 kişinin cesediyle karşılaştı. Erkan Aslan'ın kanser tedavisi gören eşi Zehra Aslan'ın cumartesi günü hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belirlendi. Erkan Aslan (43), Buğra Barış Arslan (19), Buğlem Arslan (5), Mustafa Öner (65), Ayşe Öner (67), Pınar Aldemir (24), Seyit Abdullah Aldemir (5) ve Emir Umeyr Aldemir (1).

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