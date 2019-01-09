New york'ta yargılanan İran asıllı Reza Zarrab'ın eşi ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, icra şoku yaşadı. New York'ta tutuklandıktan sonra itirafçı olarak serbest kalan Zarrab, yıllar önce Bahçelievler'deki Metroport Rezidans'ta 2 ofis satın aldı. Ancak rezidansın aidatlarını ödeyen olmadı. Biriken aidat borcu, 18 bin 142 liraya ulaştı. 2 yıldır ödenmeyen borç, faiziyle birlikte 30 bin liraya çıktı. Rezidans yönetimi, alacağını tahsis etmek için kolları sıvadı. Ancak Amerika'da bulunan Zarrab'a ulaşılamadı.
İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI
Yetkililer, icra takibi başlattı. Zarrab'ın Bakırköy ve Fatih'teki taşınmazlarına haciz konulması yönünde karar alındı. Haciz kararının, Kanlıca'daki yalısında yaşayan Ebru Gündeş'e tebliğ edildiği bilgisine ulaşıldı.
METROPORT DÜĞMEYE BASTI
Rezidans yönetimi, Reza Zarrab'ın 2 yıldır ödemediği aidat borcunu icraya taşıdı. Bakırköy 8. İcra Dairesi, haciz kararını işadamının Kanlıca'daki yalısına yolladı. 18 bin 142 liralık borcun yasal faiziyle tahsil edileceği vurgulandı.
ÖZEL HABER
İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI
Yetkililer, icra takibi başlattı. Zarrab'ın Bakırköy ve Fatih'teki taşınmazlarına haciz konulması yönünde karar alındı. Haciz kararının, Kanlıca'daki yalısında yaşayan Ebru Gündeş'e tebliğ edildiği bilgisine ulaşıldı.
METROPORT DÜĞMEYE BASTI
Rezidans yönetimi, Reza Zarrab'ın 2 yıldır ödemediği aidat borcunu icraya taşıdı. Bakırköy 8. İcra Dairesi, haciz kararını işadamının Kanlıca'daki yalısına yolladı. 18 bin 142 liralık borcun yasal faiziyle tahsil edileceği vurgulandı.
ÖZEL HABER
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