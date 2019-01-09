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Kolejde dehşet

Gitar kutusunda getirdiği silahla öğretmenini vurdu

Kolejde dehşet
Ankara'da üniversitede araştırma görevlisi Ceren Damar cinayetinin ardından, okullara silahların nasıl girdiği sorgulanmaya başlandı. Ama hala önlem alınmadı. Benzer olay, 'da yaşandı. OSB'deki Özel Teknik Kolej'de 11'inci sınıf öğrencisi M.A., gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla öğretmeni Cengizhan Özlü'ye kurşun yağdırdı. Diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan dehşet sonrası zanlı gözaltına alındı. Sağlık ekipleri sağ bacağından yaralanan Özlü'yü hastaneye kaldırdı. Saldırgan öğrenci yakalandı.

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