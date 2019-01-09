İnsan oğlu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Erdinç Düzen isimli duyarlı vatandaş, her gün 5 lirasını olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına ayırıyor. Düzen, "Yüksekova'da herkesin kapısının önüne bir kap yemek, bir kap süt ve su koyabileceğini düşünüyorum. Tüm hayvanlar zor durumda. Desteğe ihtiyaçları var. Keşke maddi durumum elverişli olsa tüm sokak hayvanlarına yardımcı olurdum" dedi.