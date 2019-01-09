Konya merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 18'i muvazzaf 23 asker yakalandı. Gözaltına alınan askerler arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nda 10 yıldır görev yapan Hava Pilot Yüzbaşı Ali Onur Adalı da vardı. Adalı, 2015'te Ankara'daki 30 Ağustos törenlerinde protokolün oturduğu yerin üzerinden neden alçak uçuş yaptığı sorusunu, "Uçakta bir arıza vardı. O nedenle alçak uçuş yaptım" diye yanıtladı. Adalı'nın ankesörlü telefonlardan mahrem abileri arayarak 70'e yakın görüşme yaptığı saptandı. Adalı ile birlikte 21 asker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Güncel
- 09.01.2019
- Gazete
Ali Onur Adalı cezaevinde
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