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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 09:49

... 'daki kritik görüşme başladı!

... ve Bolton'un 'daki görüşmesi başladı.

ABD'li heyet Ankara'da! Kritik görüşme başladı

gelişmesine göre, ve Bolton'un 'daki görüşmesi başladı.

İsrail'deki görüşmelerden sonra 'ye gelen Amerikalı heyette, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de bulunuyor.

ABD heyetinin Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, başta ve olmak üzere, ve ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

John Bolton'un görüşmelerinden biri şu sıralar devam ediyor...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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