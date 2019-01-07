90 bin Mehmetçiğin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında tüm Türkiye'de törenler yapıldı. Yüzbinlerce kişi karla kaplı dağlara tırmandı. Kahramanları andı.
Sarıkamış'taki etkinliğe ise yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Hiçbiri dondurucu soğuğa aldırmadı. Kur'an okuyarak şehitlerin izinde yürüyen vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.
Sarıkamış'taki etkinliğe ise yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Hiçbiri dondurucu soğuğa aldırmadı. Kur'an okuyarak şehitlerin izinde yürüyen vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.