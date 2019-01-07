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Sarıkamış şehitlerini andı

81 ilde 80 milyon kişi, vatan uğruna can veren kahramanları andı.

104 yıl 90 bin şehit 80 milyon vefa
90 bin Mehmetçiğin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında tüm Türkiye'de törenler yapıldı. Yüzbinlerce kişi karla kaplı dağlara tırmandı. Kahramanları andı.



Sarıkamış'taki etkinliğe ise yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Hiçbiri dondurucu soğuğa aldırmadı. Kur'an okuyarak şehitlerin izinde yürüyen vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.




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