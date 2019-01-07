90 bin Mehmetçiğin şehit düştüğünınyılında tümde törenler yapıldı. Yüzbinlerce kişi karla kaplı dağlara tırmandı. Kahramanları andı.Sarıkamış'taki etkinliğe ise yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Hiçbiri dondurucu soğuğa aldırmadı. Kur'an okuyarak şehitlerin izinde yürüyen vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.