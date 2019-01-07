Teleisyan!

ADANA'da 14 yaşındaki S.C.T. bir süre önce ailesinden cep telefonu istedi, ancak alınmadı. Ağabeyi de televizyona tekme atarak kırdı. Çocuk hem telefon alınmaması hem de televizyonun kırılmasına sinirlenerek 3 katlı evlerinin damına çıkarak intihara kalkıştı. Yakınları polisi aradı. Ekipler, "İnsan telefon ve televizyon için kendini öldürmek ister mi? Telefon alınır, televizyon yapılır" diyerek ikna etmeye çalıştı. Meraklı kalabalık toplandı. S.C.T. son anda yakalandı.