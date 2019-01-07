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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 11:04

Son dakika: açıklarında battı: 3 mürettebat kurtarıldı

Son dakika haberi... açıklarında Panama bayraklı nin battığına dair sinyal alınması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 3 mürettebat sağ kurtarıldı

Samsun açıklarında gemi battı!

açıklarında batan yle ilgili İçişleri Bakanlığı'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutunlığı tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti başlatılmış olup, söz konusu gemiden 3 mürettebat sağ kurtarılırken diğer mürettebatların kurtarma çalışmaları devam ediyor. " denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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