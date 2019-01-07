Samsun açıklarında batan gemiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutunlığı tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti başlatılmış olup, söz konusu gemiden 3 mürettebat sağ kurtarılırken diğer mürettebatların kurtarma çalışmaları devam ediyor. " denildi.

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