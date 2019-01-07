Makinist kazayı anlattı

Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren kazası soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kar yağışı nedeniyle hareket saatine yetişemeyen makinist Ahmet Turan Demir'in ifadesi alındı. Demir, "Kazanın sebebi bana göre YHT'nin ilk hareket noktasından hareket etmeden önce Hat-1'den değil Hat- 2'den gönderilmesidir. Bir diğer nedeni de bu yanlış hattan gitme durumunun fark edilip engellenecek herhangi bir otomasyon sisteminin Sincan çıkışına kadar olmamasıdır" ifadelerini kullandı.
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