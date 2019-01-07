AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün İstanbul'daydı. Yıldırım, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak'ın babası Fahrettin Özpak'ın Maltepe Merkez Camisi'nde yapılan cenaze törenine katıldı. Fahrettin Özpak'ın yakınlarına baş sağlığı dileyen Yıldırım, cenaze namazı sonrası tabutu omuzladı.
VATANDAŞLARLA KUCAKLAŞTI
Yıldırım, cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirirken, bazılarına da sarıldı. Camiden ayrılırken dışarıda bekleyen vatandaşları selamladı. CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ise Yıldırım'la telefon görüşmesi yaptı. İmamoğlu, "Başarılar diledik. Ben ayağımıza taş değmesin, hepimiz sokaklarda gezeceğiz. İnşallah iyi, centilmen, saygılı ve İstanbul'un konuşulduğu bir seçim olması dileklerimi ilettim. Bu şekilde bir konuşmamız oldu" ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım, merhum Fahrettin Özpak'ın tabutuna omuz verdi.
VATANDAŞLARLA KUCAKLAŞTI
Yıldırım, cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirirken, bazılarına da sarıldı. Camiden ayrılırken dışarıda bekleyen vatandaşları selamladı. CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ise Yıldırım'la telefon görüşmesi yaptı. İmamoğlu, "Başarılar diledik. Ben ayağımıza taş değmesin, hepimiz sokaklarda gezeceğiz. İnşallah iyi, centilmen, saygılı ve İstanbul'un konuşulduğu bir seçim olması dileklerimi ilettim. Bu şekilde bir konuşmamız oldu" ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım, merhum Fahrettin Özpak'ın tabutuna omuz verdi.
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