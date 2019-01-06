Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. "İktidar, yerel yönetim iktidarıyla birleştiği zaman İzmir bir başka güzel olacak" diyen Erdoğan, Nihat Zeybekci'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak tanıttıktan sonra ilçe adaylarını açıkladı:
Balçova: Evrim Özen, Bayındır: Uğur Demirezen, Bayraklı: Ali Aslan, Bergama: Hakan Koştu, Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu, Bornova: Reşat Gençtürk, Buca: Mustafa Arslan, Çiğli: Okan Korkmaz, Gaziemir: Nazmi Yılmaz, Güzelbahçe: Burcu Dereci, Karabağlar: Bilal Doğan, Karaburun: Ferhan Eroğlu, Karşıyaka: Ayda Maç, Kemalpaşa: Arif Uğurlu, Kınık: Saık Doğruer, Kiraz: Saliha Özçınar, Konak: Melek Eroğlu, Menderes: Bülent Soylu, Menemen: Durmaz Bayraktar, Ödemiş: Münir Bezmez, Seferihisar: Hamit Nişancı, Selçuk: Osman Başterzi, Tire: Selman İçelli, Torbalı: Adnan Yaşar Görmez, Urla: Adıgüzeli Demirel, Aliağa: Serkan Acar (MHP), Çeşme: Sema Aydın (MHP), Dikili: Buğra Akın (MHP), Foça: Serdar Mersin (MHP), Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (MHP).
Balçova: Evrim Özen, Bayındır: Uğur Demirezen, Bayraklı: Ali Aslan, Bergama: Hakan Koştu, Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu, Bornova: Reşat Gençtürk, Buca: Mustafa Arslan, Çiğli: Okan Korkmaz, Gaziemir: Nazmi Yılmaz, Güzelbahçe: Burcu Dereci, Karabağlar: Bilal Doğan, Karaburun: Ferhan Eroğlu, Karşıyaka: Ayda Maç, Kemalpaşa: Arif Uğurlu, Kınık: Saık Doğruer, Kiraz: Saliha Özçınar, Konak: Melek Eroğlu, Menderes: Bülent Soylu, Menemen: Durmaz Bayraktar, Ödemiş: Münir Bezmez, Seferihisar: Hamit Nişancı, Selçuk: Osman Başterzi, Tire: Selman İçelli, Torbalı: Adnan Yaşar Görmez, Urla: Adıgüzeli Demirel, Aliağa: Serkan Acar (MHP), Çeşme: Sema Aydın (MHP), Dikili: Buğra Akın (MHP), Foça: Serdar Mersin (MHP), Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (MHP).
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