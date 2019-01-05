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  • Son Güncelleme: 06.01.2019 07:03

'da ile 'ni öldüren katilin ilk sözlei

’nın Harkov kentinde öldürülen iki Türk öğrencinin katil zanlısının yakalandığı sırada ilk sözleri, “Ben öldürmedim” oldu. Katil zanlısının yüzünde ve vücudunun bazı bölgelerinde tırnak yaraları olduğu öğrenildi. Öte yandan, Ç.'nin Ukrayna'da havalanındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsü ise dikkat çekti. Görüntülerde zanlının oldukça rahat olduğu ve yürüyen merdivende arkasını dönüp el salladığı ve öpücük gönderdiği görülüyor.

Edinilen bilgilere göre, Ukrayna'da, Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Buket Yıldız ile 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmalarda Türk polisi, Ukrayna polisi ve Interpol'ün ortak çalışması dikkat çekti. 2 Ocak Çarşamba günü havayolu ile Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen katil zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Kurtköy'deki adresine gitti. Burada bulunamayan zanlının S.Y. adında bir arkadaşında saklandığını tespit eden polis, ilk olarak cinayet zanlısını saklayan S.Y.'yi gözaltına aldı.

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