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  • 06.01.2019 02:15

Son dakika: 'da dev ! Bin polis katıldı

'nın Altındağ ilçesinde bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.

Dev operasyon! Bin polis katıldı

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 110 ayrı noktada 200 ekipteki bin polisin katıldığı uygulamada, bin 996 kişi ve 563 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

Uygulama kapsamında, tespit edilen 11 adrese özel harekat polislerince düzenlendi. Ekipler, şüphelilerin kapıları açmadığı yerlere, kapıları kırarak girdi.

Hava destekli ve narkotik köpekler eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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