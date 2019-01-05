Sıcak haber

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kentin çehresini değiştirdi. Sonel, Munzur'u Venedik'e çevirdi. Kentin alt yapısını yeniledi. Şimdi de şehrin dört bir yanına klimalı ve kütüphaneli otobüs durakları yerleştirdi. Sıcak duraklarda otobüs beklerken kitaplarını okuyabilen vatandaşlar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tuncay Sonel, "Vatandaşlarımız uygulamadan çok memnun. Hem soğuk havada üşümüyorlar hem de otobüs beklerken kitaplarını, gazetelerini okuyorlar. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerinin soğuk kış günlerinde sıcacık ortamda otobüs beklerken kitap okuması ayrı bir güzellik" dedi.
Bazı durakların yanına Türk Edebiyatı ve dünya klasiklerinin de içinde yer aldığı kitap dekorları konuldu.
ERCAN TOPAÇ
Bazı durakların yanına Türk Edebiyatı ve dünya klasiklerinin de içinde yer aldığı kitap dekorları konuldu.
ERCAN TOPAÇ
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