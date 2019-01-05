Bugünkü
Takvim

Ne çektin be

Ne çektin be
Hatay'da meydana yerleştirildiği ilk haftada, tepsisinin çalınmasıyla gündeme gelen 'Künefe Çeviren Adam' yine saldırıya uğradı. Heykelin iki kolu da ortadan ikiyi ayrıldı. Kırılan kolları çevredeki esnaf ve zabıta ekipleri tarafından geçici süreliğine yerine geri takıldı. Künefe çeviren adam heykelinin iyisiyle, kötüsüyle 'ı simgelediğini ifade eden Köprübaşı Meydanı Esnafları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KÖPRÜ- DER) Başkanı Mete Güneşer, heykele yapılanın Hatay'a zarar verdiğini söyledi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriNe çektin be
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri