Ne çektin be

Hatay'da meydana yerleştirildiği ilk haftada, tepsisinin çalınmasıyla gündeme gelen 'Künefe Çeviren Adam' yine saldırıya uğradı. Heykelin iki kolu da ortadan ikiyi ayrıldı. Kırılan kolları çevredeki esnaf ve zabıta ekipleri tarafından geçici süreliğine yerine geri takıldı. Künefe çeviren adam heykelinin iyisiyle, kötüsüyle Hatay'ı simgelediğini ifade eden Köprübaşı Meydanı Esnafları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KÖPRÜ- DER) Başkanı Mete Güneşer, heykele yapılanın Hatay'a zarar verdiğini söyledi
- Güncel
- 05.01.2019
- Gazete
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