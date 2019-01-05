ve Güneydoğu Anadolu'daki kaçak elektrik skandalı boyut atladı. Diyarbakır Bismil'de akıllara durgunluk veren bir sistem ortaya çıkarıldı. Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanıcılarına yönelik drone destekli operasyon yaptı. 25 dönüme kurulan seranın hemen yanında direk üzerinde bir adet kayıtlı trafo bulunduğu anlaşıldı.Ancak buradaki ana hattan da yandaki binaya harici olarak orta gerilim yeraltı kablosu çekildiği ortaya çıktı. Ayrıca söz konusu yapının yanında çevresi dışarıdan bakıldığında görünmesin diye briket duvarla örülerek gizlenen 3 adet kaçak trafoya ulaşıldı. Trafoya el koyan yetkililer şu açıklamayı yaptı: "Kaçak trafolar 4 bin kVA gücünde. Trafoların gücünden yola çıkarak bu serada ayda ortalama 1 milyon liralık kaçak elektrik tüketildiğini hesapladık. 8 bin konuta yetecek elektrik kullanmışlar. Gereken ceza neyse uygulanacak."