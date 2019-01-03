Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van'a atandı. Bilmez ve ailesi için dün valilik binası önünde uğurlama töreni yapıldı. Törene, valilik personelinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Vatandaşlar, eksi 16 derece soğuk havada 200 metrelik kuyruk olup, valiyle vedalaştı. Bazıları gözyaşlarını tutamadı. Uğurlama töreninde konuşan Bilmez, "Ardahan'a gönlümüzü bırakarak veda ediyoruz. Biz Ardahan'ı ve Ardahanlılar'ı çok sevdik" açıklamasını yaptı.
Vali Bilmez, alkışlarla Van'a uğurlandı.Mehmet Emin Bilmez, yeni görev yeri olan Van'a giderken Ardahanlılar'ı böyle selamladı.
Valiyi uğurlama törenine katılanlar, soğukta buz kesti.
Vali Bilmez, alkışlarla Van'a uğurlandı.Mehmet Emin Bilmez, yeni görev yeri olan Van'a giderken Ardahanlılar'ı böyle selamladı.
Valiyi uğurlama törenine katılanlar, soğukta buz kesti.
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