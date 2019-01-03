Geçiş serbest!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME), köprülerle ilgili yeni düzenleme yaptı. Kamyon, otobüs, çekici tipi araçlar hariç kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi 2. sınıf araçlara, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş hakkı tanındı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü tüm 1. sınıf araçlar, kamyonet, panelvan, van, minibüs tipi tüm 2. sınıf araçlar kullanabilecek.
- Güncel
- 03.01.2019
- Gazete
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