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’nin gizli planı çıkmaza girdi

CHP’nin gizli planı çıkmaza girdi
İYİ Parti'yle resmi, ile kamuoyu tepkisi nedeniyle gizli ittifak hesabı yapan 'nin özellikle 'daki Kürt oyları için yaptığı görüşmeler çıkmaza girdi. İlçe belediye başkanlarının belirlenmesinde etkili olan 'nun HDP ile ittifaka sıcak bakmadığı, HDP yerine sağın oylarını almayı hedeflediği öğrenildi.

EVRİN GÜVENDİK

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