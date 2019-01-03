CHP’nin gizli planı çıkmaza girdi

İYİ Parti'yle resmi, HDP ile kamuoyu tepkisi nedeniyle gizli ittifak hesabı yapan CHP'nin özellikle İstanbul'daki Kürt oyları için yaptığı görüşmeler çıkmaza girdi. İlçe belediye başkanlarının belirlenmesinde etkili olan Ekrem İmamoğlu'nun HDP ile ittifaka sıcak bakmadığı, HDP yerine sağın oylarını almayı hedeflediği öğrenildi.
EVRİN GÜVENDİK
EVRİN GÜVENDİK
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