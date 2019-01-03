Başkan Erdoğan: İttifaka uymayanı istiharate alırız

Başkan Erdoğan, Ankara'daki teşkilat, aday ve aday adayları ile bir araya geldi. Erdoğan, özetle şöyle dedi:
AL TAKKE VER KÜLAH: Bir yandan bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyle al takke, ver külah ilişki içindeler, diğer yandan kendilerini çok farklı kulvarda konumlandıran başka partilerle pazarlık halindeler. Biz sizin terör örgütünün Parlamentodaki uzantılarıyla veya terör örgütünün ta kendileriyle nasıl al takke, ver külah yaptığınızı biliyoruz. Ana muhalefet partisinin ilişiklerine ittifak değil, ihanet demek daha doğru olur.
O ARKADAŞLARLA YOL YÜRÜMEYİZ: Nasıl olsa belediye başkanı oldum, 5 yıl daha bana kimse afra, tafra yapamaz. Yok, o devir geride kaldı. Şimdi öyle bir şey yok. Kim ki bu millete tepeden bakarsa bileseniz ki biz o arkadaşlarla yol yürümeyiz.
KUSURA BAKMASINLAR: Cumhur İttifakı'nda kimse kalkıp da çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz. Gereği neyse tüm arkadaşlarımız, buna uymalıdır. Uymayanlar olursa, kusura bakmasınlar, o zaman kendilerini istirahate davet ederiz.
ŞİŞİRİLEN BALONLARI PATLATACAĞIZ: 31 Mart akşamı rekor bir oyla seçimi tamamlayacağımıza inanıyorum. Hizmet adına çakılmış tek çivileri olmadığı halde sürekli parlatılarak, pohpohlanarak, şişilerek başkentlinin karşısına çıkartılan balonları 31 Mart akşamı bir kez daha patlatacağız.
CAMİLERE GİDİYORLAR, MAŞALLAH: Girmedik kılık bırakmıyorlar. Ama milletimiz makyajın altındaki yüzü çok iyi bildiği için her seferinde bunları ifşa ediyor. Seçimler öncesi yine herkese gülücük dağıtmaya başladılar. Kılıktan kılığa, Camilere gidiyorlar, maşallah, Allah ziyade etsin, Allah kabul etsin.
İDLİB MODELİ MENBİÇ'E TAŞINACAK
ABD'nin Fırat'ın doğusundan çekilme kararı sonrası Türkiye ve Rusya, bölgenin koordinasyonu konusunda işbirliği kararı aldı. İdlib'de uygulanan modelin Menbiç'e taşınması değerlendirildi. Buna göre, ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Menbiç'in, YPG ve terör unsurlarından temizlenerek kendi asıl sahiplerine devredilmesi sağlanacak.
KUZEY IRAK ZİRVESİ
Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya gelecek. Sincar ve Kandil'i görüşecek. Ayrıca ABD'nin Suriye'den çekilip Kuzey Irak'a yerleşme kararını değerlendirecek.
AL TAKKE VER KÜLAH: Bir yandan bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyle al takke, ver külah ilişki içindeler, diğer yandan kendilerini çok farklı kulvarda konumlandıran başka partilerle pazarlık halindeler. Biz sizin terör örgütünün Parlamentodaki uzantılarıyla veya terör örgütünün ta kendileriyle nasıl al takke, ver külah yaptığınızı biliyoruz. Ana muhalefet partisinin ilişiklerine ittifak değil, ihanet demek daha doğru olur.
O ARKADAŞLARLA YOL YÜRÜMEYİZ: Nasıl olsa belediye başkanı oldum, 5 yıl daha bana kimse afra, tafra yapamaz. Yok, o devir geride kaldı. Şimdi öyle bir şey yok. Kim ki bu millete tepeden bakarsa bileseniz ki biz o arkadaşlarla yol yürümeyiz.
KUSURA BAKMASINLAR: Cumhur İttifakı'nda kimse kalkıp da çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz. Gereği neyse tüm arkadaşlarımız, buna uymalıdır. Uymayanlar olursa, kusura bakmasınlar, o zaman kendilerini istirahate davet ederiz.
ŞİŞİRİLEN BALONLARI PATLATACAĞIZ: 31 Mart akşamı rekor bir oyla seçimi tamamlayacağımıza inanıyorum. Hizmet adına çakılmış tek çivileri olmadığı halde sürekli parlatılarak, pohpohlanarak, şişilerek başkentlinin karşısına çıkartılan balonları 31 Mart akşamı bir kez daha patlatacağız.
CAMİLERE GİDİYORLAR, MAŞALLAH: Girmedik kılık bırakmıyorlar. Ama milletimiz makyajın altındaki yüzü çok iyi bildiği için her seferinde bunları ifşa ediyor. Seçimler öncesi yine herkese gülücük dağıtmaya başladılar. Kılıktan kılığa, Camilere gidiyorlar, maşallah, Allah ziyade etsin, Allah kabul etsin.
İDLİB MODELİ MENBİÇ'E TAŞINACAK
ABD'nin Fırat'ın doğusundan çekilme kararı sonrası Türkiye ve Rusya, bölgenin koordinasyonu konusunda işbirliği kararı aldı. İdlib'de uygulanan modelin Menbiç'e taşınması değerlendirildi. Buna göre, ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Menbiç'in, YPG ve terör unsurlarından temizlenerek kendi asıl sahiplerine devredilmesi sağlanacak.
KUZEY IRAK ZİRVESİ
Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya gelecek. Sincar ve Kandil'i görüşecek. Ayrıca ABD'nin Suriye'den çekilip Kuzey Irak'a yerleşme kararını değerlendirecek.
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