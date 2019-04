Bay Kemal her fırsatta ülkesini şikayet ediyor. Şimdi de tutmuş bizim meşruiyetimizi, Cumhurbaşkanlığımızı sorguluyor. Sen önce partinin içindeki meşruiyetini sorgula.Dünyanın neresinde 9 seçim kaybedip koltuğuna yapışan ana muhalefet başkanı bulabilirsiniz. Meşru değilsin. Bir an önce git de CHP 'nin tabanı da rahatlasın. Recep Tayyip Erdoğan , Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, şu açıklamaları yaptı.Çankaya'yı da Yenimahalle'yi de alarak Ankara'da yeni bir dönüşümü, değişimi başlatmamız lazım. Zira bugüne kadar Çankaya'ya gelenler hizmet vermediler.PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar karanlık güçlerin büyüttüğü, beslediği üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz.Biz en çok engeli kimden gördük biliyor musunuz, ana muhalefet partisinden. Bay Kemal her fırsatta hala bunu yapıyor. Üstelik bir de yanına teröristleri alarak yapıyor. Şimdi de tutmuş bizim meşruiyetimizi sorguluyor. Bay Kemal önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Şu anda senin genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Nasıl çaktığını görüyoruz. Önce kendi oturduğun koltuktaki meşruiyetini sorgula. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip de hala koltuğuna yapışan ana muhalefet başkanı bulabilirsiniz, senden başka yok.Meşru değilsin, bir an önce git de şu CHP'nin tabanı da rahatlasın ya. Bu kişinin tek derdi kendi partisi içindeki iktidarını korumak. Bu uğurda her türlü iç kavgayı veren, dışarda da ülkesini kötüleyen bir siyasetçiye milletimiz ülkenin yönetimini hiçbir zaman teslim etmeyecektir.Biz Türkiye 'den, milletimizden, kardeşlerimizden, mazlumlardan, mağdurdan yanayız, hepsinden öte haktan yanayız. Kılıçdaroğlu'nun kimden yana olduğunu milletimiz gayet iyi görüyor, iyi biliyor. O, olsa olsa terör örgütlerinin beslemelerinden yanadır.

​