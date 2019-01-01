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2. Komutanı Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atandı

Karargaha geçti
'da önemli görev değişimi yaşandı. Başkan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 'da görev yapan 2. Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atandı. 'de görev yapan 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut ise 'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na getirildi.
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