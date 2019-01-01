TSK'da önemli görev değişimi yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya'da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atandı. Tunceli'de görev yapan 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut ise Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na getirildi.
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