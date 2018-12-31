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  • 31.12.2018 11:13
  • Son Güncelleme: 31.12.2018 11:34

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! Havalimanı vurgusu dikkat çekti

Başkan yeni yıl mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan'ın mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışını gerçekleştirdiği Havalimanı'na vurgu yapması dikkat çekti.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Değerli vatandaşlarım, ülkemiz ve milletimiz bakımından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2018 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2019 yılına giriyoruz. Yeni miladi yılın aziz milletimiz başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum.

Geçtiğimiz yıl dolu dolu programlarla, ziyaretlerle geçirdik. Yurt içinde 90 ziyaretimiz oldu. Yurt dışında da 27 ayrı ülkeye, 29 ziyaret gerçekleştirdik. ve 'da çok yoğun çalışmalarım oldu. 'nin 2018'de de atılımlarını sürdürmesi için her türlü gayreti gösterdik.

Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimiyle tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor.

Bu yatırımların en önemlilerinden biri de 'dır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük eserlerinden olan havalimanımızın ülkemize, bölgemize ve dünyaya bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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