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Büyük projeler

Büyük projeler
AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa SAVAŞ, Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Mustafa Savaş, "Şehir hastanemizi, Proje aşamasında olan Didim ve Çine (75 yataklı) hastanelerimizi, yakın bir zamanda açılışı gerçekleştirilmesi planlanan İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Diş Hastanemizi, Didim Akbük ve Kuşadaşı Davutlar'da yer alan Aile ilgili gelinen son durumu görüştük. İnşallah yakında bu projelerin açılışını kıymetli hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

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