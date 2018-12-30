Büyük projeler

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa SAVAŞ, AK parti Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Mustafa Savaş, "Şehir hastanemizi, Proje aşamasında olan Didim ve Çine (75 yataklı) hastanelerimizi, yakın bir zamanda açılışı gerçekleştirilmesi planlanan İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Diş Hastanemizi, Didim Akbük ve Kuşadaşı Davutlar'da yer alan Aile Sağlık Merkezimizle ilgili gelinen son durumu görüştük. İnşallah yakında bu projelerin açılışını kıymetli hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.
- Güncel
- 30.12.2018
- Gazete
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