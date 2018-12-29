Gazeteci Müge Anlı, atv'de yayınlanan "Tatlı Sert" programıyla izlenme rekorları kırdı. Anlı, Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin sesini ekrana taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, programa bağlanarak okumayazma seferberliği başlattı. Erdoğan çiftinin himayesinde gerçekleşen okuma-yazma seferberliği meyvelerini vermeye başladı.
BÜYÜK BAŞARI
Proje, 14 yaş üstü okuma yazma bilmeyen her 3 kişiden 1'ine ulaştı. İlk günden beri projeyi sahiplenen Emine Erdoğan, yıl boyunca katıldığı etkinliklerde okuma yazma seferberliğini anlattı. Yaşadıkları illerde açılan kurslara katılıp diplomalarını alan bazı vatandaşlar, dün soluğu Müge Anlı'nın programında aldı. Anlı, kurslara katılıp okumayazma öğrenenlerin sayısını açıkladı. Okuma-yazma seferberliği sayesinde 1 yıl içinde tam 754 bin 479 vatandaşımızın okur-yazarlık diploması aldığını anlattı.
BÜYÜK BAŞARI
Proje, 14 yaş üstü okuma yazma bilmeyen her 3 kişiden 1'ine ulaştı. İlk günden beri projeyi sahiplenen Emine Erdoğan, yıl boyunca katıldığı etkinliklerde okuma yazma seferberliğini anlattı. Yaşadıkları illerde açılan kurslara katılıp diplomalarını alan bazı vatandaşlar, dün soluğu Müge Anlı'nın programında aldı. Anlı, kurslara katılıp okumayazma öğrenenlerin sayısını açıkladı. Okuma-yazma seferberliği sayesinde 1 yıl içinde tam 754 bin 479 vatandaşımızın okur-yazarlık diploması aldığını anlattı.
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