CHP'de ülkücü kökenli Mansur Yavaş'ı büyükşehir adayı yapan Kemal Kılıçdaoğlu'na tepkiler büyüyor. CHP'nin son Ankara İl Danışma Kurulu'nda Yavaş isyanı patlak verdi. 2014'te CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı olan Mehmet Yula'nın konuşması toplantıya damga vurdu. Yavaş'ın yine büyükşehir adayı olduğu 2014 seçimlerinde CHP'li ilçe adaylarının dışlandığını belirten Yula, "Ben 2014'te kendi evimde, kendi partimde ötelendim. Mansur Bey'in seçim otobüsüne bile bizi çıkartmadılar. Etrafındaki kadro adeta CHP'yi teslim aldı" diye konuştu.
ZAFER ŞAHİN
ZAFER ŞAHİN
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