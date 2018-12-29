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sloganı çaldı

YAKUP Koçal, kendi sloganı ve sembolünün tarafından çalındığını söyledi.

CHP sloganı çaldı
Yalova Belediyesi eski Başkanı Yakup Koçal, 'yi hırsızlıkla suçladı. 2013'te AK Parti'ye geçen Koçal, CHP Genel Merkezi'nin 31 Mart yerel kampanyası için belirlediği 'Mart'ın sonu bahar' sloganı ile papatya simgesinin kendisine ait olduğunu söyledi. Koçal, sloganı ve simgeyi 2009 çalışmalarında kullandığını belirtti. Koçal, "Bir partinin yaratıcı olması gerekirdi. Eski kampanya unsurlarının, yeni seçim malzemesi olarak kullanmasını gerçekten yakıştıramadık" dedi.



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