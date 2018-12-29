CHP sloganı çaldı

Yalova Belediyesi eski Başkanı Yakup Koçal, CHP'yi hırsızlıkla suçladı. 2013'te AK Parti'ye geçen Koçal, CHP Genel Merkezi'nin 31 Mart yerel seçim kampanyası için belirlediği 'Mart'ın sonu bahar' sloganı ile papatya simgesinin kendisine ait olduğunu söyledi. Koçal, sloganı ve simgeyi 2009 yerel seçim çalışmalarında kullandığını belirtti. Koçal, "Bir partinin yaratıcı olması gerekirdi. Eski kampanya unsurlarının, yeni seçim malzemesi olarak kullanmasını gerçekten yakıştıramadık" dedi.
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