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Çaresiz kalan /'li teröristler direklere sarıldı

Mehmetçiği görünce etek giyip kaçan /'li teröristler, yine dansözlüğe başladı. 'de , ve 'dan sonra şimdi de Esad'ın bayrağının gölgesine sığındı.

Direk dansı!
'nin Menbiç'e operasyon hazırlığını gören / 'liler paniğe kapıldı. Önce askerini çeken 'ye "Gitmeyin" diye yalvardı. Sonra , ve Esad'ı yardıma çağırdı.
Ancak bu güçlerden hiçbiri, Türkiye'yi karşısına alamadı. Çaresiz kalan teröristler direklere sarıldı. Esad'ın bayrağını sallandırmaya başladı. Direk dansına devam ederek Mehmetçiği durduracağını sandı.




ÖNCE KENDİ PAÇAVRALAR



SONRA ABD BAYRAĞI



ARDINDAN RUS BAYRAĞI




...VE ÇOK YAKINDA AY-YILDIZLI TÜRK BAYRAĞI

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