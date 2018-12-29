Türkiye'nin Menbiç'e operasyon hazırlığını gören PKK/ YPG'liler paniğe kapıldı. Önce askerini çeken ABD'ye "Gitmeyin" diye yalvardı. Sonra Fransa, Rusya ve Esad'ı yardıma çağırdı.
Ancak bu güçlerden hiçbiri, Türkiye'yi karşısına alamadı. Çaresiz kalan teröristler direklere sarıldı. Esad'ın bayrağını sallandırmaya başladı. Direk dansına devam ederek Mehmetçiği durduracağını sandı.
ÖNCE KENDİ PAÇAVRALAR
SONRA ABD BAYRAĞI
ARDINDAN RUS BAYRAĞI
...VE ÇOK YAKINDA AY-YILDIZLI TÜRK BAYRAĞI
Ancak bu güçlerden hiçbiri, Türkiye'yi karşısına alamadı. Çaresiz kalan teröristler direklere sarıldı. Esad'ın bayrağını sallandırmaya başladı. Direk dansına devam ederek Mehmetçiği durduracağını sandı.
ÖNCE KENDİ PAÇAVRALAR
SONRA ABD BAYRAĞI
ARDINDAN RUS BAYRAĞI
...VE ÇOK YAKINDA AY-YILDIZLI TÜRK BAYRAĞI
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