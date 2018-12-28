Başkan Erdoğan: 52.6’ya ihanet etme!

Ana muhalefetin başındaki zat çıkmış, 'Benim Cumhurbaşkanım değilsin' diyor. Bay Kemal, ben senin Cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim. Bana yüzde 52.6 oyu milletim verdi?Sen onların içinde olmayabilirsin. Ama yüzde 52.6'ya ihanet edemezsin. Bugüne kadar ettiğin için de zaten bir yaraya merhem olmadın. 31 Mart'ta da olamayacaksın.