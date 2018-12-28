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'tan anlamlı bağış

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ’li Erdoğdu’nun iftiralarına karşı dava açtı. Kazandığı 33 bin TL tazminatı şehit ailelerine bağışladı.

Bakan Albayrak'tan anlamlı bağış
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, milletvekili 'nun iftiralarına karşı açtığı tazminat davasını kazandı. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi dün verdiği kararla Erdoğdu'yu 33 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Albayrak da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda kazandığı 33 bin lira tazminatı şehit aileleri ve yakınlarına bağışladığını açıkladı. , "CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hakkımızda ortaya attığı iftiralara karşı açtığımız davayı kazandık. Tazminatı şehit aileleri ve yakınları için bağışladık" dedi.




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