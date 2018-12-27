İstanbul'da CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı. Hakkında 200 suç duyurusu ve görevi kötüye kullanmak, ihaleye fesat karıştırmaktan 4 mahkumiyeti olan Akgün'ün, halen onlarca suçtan yargılandığı adliyenin boya badanasını yaptırdığı öğrenildi.
BOYACILAR SÖYLEDİ
25 Aralık'ta Büyükçekmece Adliyesi ve Başsavcılık binasında müracaat savcılarının olduğu katta çekilen fotoğraflarda adliyenin boya badanasının yapıldığı görüldü. Akgün'ün, sanık olduğu dava dosyalarının bu boyama işleminden ne yönde etkileneceği merak ediliyor!
BOYACILAR SÖYLEDİ
25 Aralık'ta Büyükçekmece Adliyesi ve Başsavcılık binasında müracaat savcılarının olduğu katta çekilen fotoğraflarda adliyenin boya badanasının yapıldığı görüldü. Akgün'ün, sanık olduğu dava dosyalarının bu boyama işleminden ne yönde etkileneceği merak ediliyor!
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