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  • 27.12.2018 22:31

Başkan Erdoğan öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve 'nde tiyatro oyuncusu 'in 'un hayatından kesitler sunan ve Destanı'nı anlatan "Korkma" isimli tiyatro oyununu izleyen öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan o öğrencilerle yakından ilgilendi

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve 'nde tiyatro oyuncusu 'in 'un hayatından kesitler sunan ve Destanı'nı anlatan "Korkma" isimli tiyatro oyununu izleyen öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.






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