Başkan Erdoğan öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan ve Çanakkale Destanı'nı anlatan "Korkma" isimli tiyatro oyununu izleyen öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
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