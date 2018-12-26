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'nün GATA'daki mahrem yapılanması çökertildi

24 askeri doktora gözaltı kararı verildi.

FETÖ’ye neşter
FETÖ'nün kapatılan GATA'daki mahrem yapılanması çökertildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüt mensubu doktorların aranan 'cüleri ayarladıkları bazı özel hastanelerde kayıtsız tedavi ettikleri, hamile kadın örgüt üyelerinin doğum işlemlerini yaptıkları belirlendi.

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