FETÖ'nün kapatılan GATA'daki mahrem yapılanması çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüt mensubu doktorların aranan FETÖ'cüleri ayarladıkları bazı özel hastanelerde kayıtsız tedavi ettikleri, hamile kadın örgüt üyelerinin doğum işlemlerini yaptıkları belirlendi.
- Güncel
- 26.12.2018
- Gazete
FETÖ'nün GATA'daki mahrem yapılanması çökertildi
24 askeri doktora gözaltı kararı verildi.
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