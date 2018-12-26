Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yılın son grup toplantısında yeni yıla dair müjdeleri paylaştı. Erdoğan, elektrik fiyatlarında ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 10'luk bir indirim yapılacağını açıkladı. Erdoğan, özetle şöyle dedi:
12. SIRAYA YÜKSELECEĞİZ
Önümüzdeki yıl satın alma paritesine göre, dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi olmaktan 12'nciliğe yükseleceğiz.
DEVLET DESTEĞİ
2019 ve 2020'de ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. Kadın, genç ve engellide teşvik süresini 18 aya çıkardık.
FATURALARA İNDİRİM
Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük-orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğalgazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 12 AYA ÇIKIYOR
Bölgesel istihdam teşviğini bir yıl daha uzatıyoruz. Halen 51 ilimizde ve 2 ilçemizde 6 puanlık SGK teşviği devam edecek. 2018'de 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 12 ay vereceğiz.
YÜZDE 26'YI AŞKIN ARTIŞ
Asgari ücret net 2 bin 20 lira olarak açıklandı. Yüzde 26'nın üzerinde bir yükseliş, bunu Bay Kemal'in çok iyi bilmesi lazım ama anlamaz.
TURİZM ATILIMI
Önümüzdeki yıl, yeni ve daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz. Bu çerçevede 2019 yılını 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan ediyoruz.
HAYIRLI OLSUN
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun" açıklaması yaptı. Albayrak, twitter'dan paylaştığı "2019 yılı müjdeleri" başlıklı infografikle elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirime dikkat çekti. Tabloya göre, asgari ücret desteği 9 aydan 12 aya çıktı. 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 lira destek sağlanacak.
12. SIRAYA YÜKSELECEĞİZ
Önümüzdeki yıl satın alma paritesine göre, dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi olmaktan 12'nciliğe yükseleceğiz.
DEVLET DESTEĞİ
2019 ve 2020'de ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. Kadın, genç ve engellide teşvik süresini 18 aya çıkardık.
FATURALARA İNDİRİM
Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük-orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğalgazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 12 AYA ÇIKIYOR
Bölgesel istihdam teşviğini bir yıl daha uzatıyoruz. Halen 51 ilimizde ve 2 ilçemizde 6 puanlık SGK teşviği devam edecek. 2018'de 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 12 ay vereceğiz.
YÜZDE 26'YI AŞKIN ARTIŞ
Asgari ücret net 2 bin 20 lira olarak açıklandı. Yüzde 26'nın üzerinde bir yükseliş, bunu Bay Kemal'in çok iyi bilmesi lazım ama anlamaz.
TURİZM ATILIMI
Önümüzdeki yıl, yeni ve daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz. Bu çerçevede 2019 yılını 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan ediyoruz.
HAYIRLI OLSUN
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun" açıklaması yaptı. Albayrak, twitter'dan paylaştığı "2019 yılı müjdeleri" başlıklı infografikle elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirime dikkat çekti. Tabloya göre, asgari ücret desteği 9 aydan 12 aya çıktı. 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 lira destek sağlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.