Başkan Erdoğan: 7 düvele karşı savaşıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'de "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde konuştu. Başkan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı:
DİRİLİŞ HEYECANI...
Türkiye'nin geçtiğimiz 16 yıldaki başarı hikayesi sadece milletimizin kazanım hanesine yazılmakla kalmamıştır. Bu başarılar aynı zamanda bölgemizde ve dünyada yüzlerce milyon insan için de bir umut bir ışık olmuştur. Zalimlerin pençesi altında inleyen mazlumlar, Türkiye'nin dik duruşuna, yükselişine bakarak bir diriliş heyecanına kapılmışlardır. Yoksulluk içinde kıvranan garipler ülkemizin geldiği refah seviyesini kendilerine örnek almışlardır. Özgürlük kavgası veren nice toplumlar, Türkiye'nin yedi düvele karşı yürüttüğü mücadeleden aldıkları feyz ile cesaretlerini katlamışlardır. Medeniyetleri ve kültürleri sürekli örselenen nice halklar milletimizin kendi özünü koruyarak küresel düzeyde kendini gösterebilme kabiliyetini görerek rahatlamışlardır. Türkiye'nin "Dünya 5'ten büyüktür" itirazı kendini çaresiz hisseden ülkelere öz güven aşılamıştır. Siyasetten ticarete, teknolojiden sanata kadar tüm alanlarda attığımız her yeni adımla kendimizle birlikte dostlarımızın da sorumluluğunu taşıdığımıza inanıyoruz. Tabii bu sorumluluğun gereğini yerine getirmenin birinci şartı kim olduğumuzu unutmamak. İkinci şartı da beraberliğimize sıkı sıkıya sarılmaktır.
TRUMP TÜRKİYE'YE GELECEK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalar yapan Sözcü İbrahim Kalın, bu hafta Amerikan askeri heyetinin Ankara'ya gelerek ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili mevkidaşlarıyla bir koordinasyon çalışması yapacaklarını açıkladı. Kalın, "Sayın Erdoğan, son telefon görüşmesinde Trump'ı Türkiye'ye davet ettiler. O da memnuniyetle, 2019 yılı içinde mutlaka bir ziyaret yapacağını ifade etti" dedi.
Törende Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da yer aldı. Engelli ressam ve yüzücü Yusuf Akgün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı portresini hediye etti.
DİRİLİŞ HEYECANI...
Türkiye'nin geçtiğimiz 16 yıldaki başarı hikayesi sadece milletimizin kazanım hanesine yazılmakla kalmamıştır. Bu başarılar aynı zamanda bölgemizde ve dünyada yüzlerce milyon insan için de bir umut bir ışık olmuştur. Zalimlerin pençesi altında inleyen mazlumlar, Türkiye'nin dik duruşuna, yükselişine bakarak bir diriliş heyecanına kapılmışlardır. Yoksulluk içinde kıvranan garipler ülkemizin geldiği refah seviyesini kendilerine örnek almışlardır. Özgürlük kavgası veren nice toplumlar, Türkiye'nin yedi düvele karşı yürüttüğü mücadeleden aldıkları feyz ile cesaretlerini katlamışlardır. Medeniyetleri ve kültürleri sürekli örselenen nice halklar milletimizin kendi özünü koruyarak küresel düzeyde kendini gösterebilme kabiliyetini görerek rahatlamışlardır. Türkiye'nin "Dünya 5'ten büyüktür" itirazı kendini çaresiz hisseden ülkelere öz güven aşılamıştır. Siyasetten ticarete, teknolojiden sanata kadar tüm alanlarda attığımız her yeni adımla kendimizle birlikte dostlarımızın da sorumluluğunu taşıdığımıza inanıyoruz. Tabii bu sorumluluğun gereğini yerine getirmenin birinci şartı kim olduğumuzu unutmamak. İkinci şartı da beraberliğimize sıkı sıkıya sarılmaktır.
TRUMP TÜRKİYE'YE GELECEK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalar yapan Sözcü İbrahim Kalın, bu hafta Amerikan askeri heyetinin Ankara'ya gelerek ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili mevkidaşlarıyla bir koordinasyon çalışması yapacaklarını açıkladı. Kalın, "Sayın Erdoğan, son telefon görüşmesinde Trump'ı Türkiye'ye davet ettiler. O da memnuniyetle, 2019 yılı içinde mutlaka bir ziyaret yapacağını ifade etti" dedi.
Törende Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da yer aldı. Engelli ressam ve yüzücü Yusuf Akgün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı portresini hediye etti.
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