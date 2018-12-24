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Çin’de 'yi anlatacaklar

Çin’de Türkiye'yi anlatacaklar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen " ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları" paneli, 25-28 Aralık'ta Çin'de gerçekleştirilecek. Panelin ilki, "Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları" başlığı altında yarın Pekin'de, ikincisi ise 28 Aralık Cuma Şanghay Üniversitesi'nde düzenlenecek. Panelde İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın "Türk 'nın Öncelikleri: Otonom Bir Yaklaşımın Doğuşu" başlıklı konuşma yapacak.
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