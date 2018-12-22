Emine Erdoğan'dan şevkat, anlayış ve hoşgörü vurgusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yeşilay'ın alkol ve uyuşturucu bağımlı ve yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal, rehabilitasyon hizmeti verdiği YEDAM'ın Türkiye genelindeki 7. merkezinin Ümraniye'deki açılış törenine katıldı. Emine Hanım, "Bugün dünya çapında 247 milyon kişinin uyuşturucu madde kullandığı tahmin ediliyor.
247 milyon kayıp hayat. Amerika'da madde kullanan kişilerin yüzde 10'luk diliminin 12 yaşında olduğunu gösteriyor. Global olarak, uyuşturucu madde satışlarının yüzde 10'u internetten, darknet diye bilinen karanlık bir yasa dışı pazar üzerinden yapılıyor. Buradan alışveriş yapan kişilerin yüzde 5'i, karanlık internet pazarıyla tanışmadan önce hiç madde kullanmadıklarını belirtiyorlar. Yasa dışı pazarlara erişiminin önüne geçilmesi için siber suçlarla mücadeleyi mutlaka arttırmalıyız. Çocuklarımızla aramıza aşılamayacak mesafeler koymamalıyız. Çocuklara muamelede, onlarla kurulan ilişkide şefkati, anlayışı ve hoşgörüyü elden bırakmamalıyız" dedi.
Açılış törenine Emine Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
247 milyon kayıp hayat. Amerika'da madde kullanan kişilerin yüzde 10'luk diliminin 12 yaşında olduğunu gösteriyor. Global olarak, uyuşturucu madde satışlarının yüzde 10'u internetten, darknet diye bilinen karanlık bir yasa dışı pazar üzerinden yapılıyor. Buradan alışveriş yapan kişilerin yüzde 5'i, karanlık internet pazarıyla tanışmadan önce hiç madde kullanmadıklarını belirtiyorlar. Yasa dışı pazarlara erişiminin önüne geçilmesi için siber suçlarla mücadeleyi mutlaka arttırmalıyız. Çocuklarımızla aramıza aşılamayacak mesafeler koymamalıyız. Çocuklara muamelede, onlarla kurulan ilişkide şefkati, anlayışı ve hoşgörüyü elden bırakmamalıyız" dedi.
Açılış törenine Emine Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
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