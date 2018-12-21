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Sızıntı’dan propaganda

Sızıntı’dan propaganda
FETÖ'nün din istismarını ifşa eden Diyanet, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Uzman din görevlilerinden oluşan özel bir ekip, FETÖ'nün propaganda dergisi Sızıntı'daki gizli mesajları tespit etti. Özel ekip, Sızıntı'da örgütün Hıristiyanlık propagandası yaptığını belirledi.


BURAK ERDEM ÇELİK

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