Sızıntı’dan propaganda

FETÖ'nün din istismarını ifşa eden Diyanet, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Uzman din görevlilerinden oluşan özel bir ekip, FETÖ'nün propaganda dergisi Sızıntı'daki gizli mesajları tespit etti. Özel ekip, Sızıntı'da örgütün Hıristiyanlık propagandası yaptığını belirledi.
BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK
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