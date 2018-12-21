Başkan Erdoğan: Ambargoyu doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Beşinci Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan özetle şunları söyledi:
İki ülke arasında sınır güvenliği konusunda teknik ve siyasi düzeyde iyi bir işbirliği söz konusudur. Bölgemizin güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik göstermeyeceğiz. Çatışmaların sona erdirilmesi barış ortamının tesis edilmesi için Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır.
ABD'nin anlaşmadan çekilmesini doğru bulmuyoruz. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini tehlikeye attığını Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kere daha vurgulamak isterim. İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların arttığı bu dönemde İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz.
Ruhani ise "Hiçbir üçüncü ülke bu komşuluk, kardeşlik ve samimi ilişkimizi bozamaz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Ruhani'ye gül ağacından rahle ve Kuran- ı Kerim hediye etti.
İki ülke arasında sınır güvenliği konusunda teknik ve siyasi düzeyde iyi bir işbirliği söz konusudur. Bölgemizin güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik göstermeyeceğiz. Çatışmaların sona erdirilmesi barış ortamının tesis edilmesi için Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır.
ABD'nin anlaşmadan çekilmesini doğru bulmuyoruz. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini tehlikeye attığını Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kere daha vurgulamak isterim. İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların arttığı bu dönemde İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz.
Ruhani ise "Hiçbir üçüncü ülke bu komşuluk, kardeşlik ve samimi ilişkimizi bozamaz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Ruhani'ye gül ağacından rahle ve Kuran- ı Kerim hediye etti.
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