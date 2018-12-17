Başkan Erdoğan: Burası Paris değil

Tayyip Erdoğan, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projeleri'nin toplu açılış törenine katıldı. Burada söz alan Erdoğan şöyle konuştu:ve milletimize yönelik husumetlerinin altındaki sebeplerin en başında gelenlerden biri işte İstanbul'dur. İstanbul'a ne kadar sahip çıkarsak, sıkı sıkıya sahip çıkarsak ülkemizin geleceğine de o derece büyük katkı yaptığımızı biliyoruz.operasyonunu, Afrin operasyonunu yaptık mı, yaptık. Şimdi Sincar operasyonunu yaptık mı yaptık. Her zaman teröristlerin beynindeyiz. Onların açtıkları çukurlara onları gömmeye devam edeceğiz. Teröristler benim milletimin başına bela olmaktan çıkacak. Biz Mehmetçiklerimiz'le oralardayız.bunlardan rahatsız olanlar varsa, Bay Kemal bu teröristlerle kol kola dolaşma. Bunlardan sana fayda yok. Yerli ve milli ol. Bunları savunmaktan vazgeç. Şimdi 31 Mart'ta yine onlarla beraber yola çıkmaya hazırlanıyor. Dürüst ol dürüst.Kemal kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim, burası Paris değil, burası Hollanda da değil. Sen Gezi olaylarındaki gibi bir şey yapmaya çalışırsan o TV ekranında kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin davetiyle iş yapacağını zannediyorsan, bu millet 15 Temmuz'da nasıl meydanları dar ettiyse yine dar ederiz.yetiyorsa işte sandık, ne yapacaksan işte sandık. Buna fırsat vermeyiz, gereğini de yapacağız. 15 Temmuz gecesinde tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın, onuBaşkan Erdoğan, sınır ötesi operasyonlarla ilgili olarak "Sınırlarımıza saldıranlara karşı bedelini ödetiyoruz. Ödeteceğiz. Her ne kadar içeride rahatsız olanlar varsa, onlara da buradan selam.