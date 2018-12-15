Başkan Erdoğan: O adam kayıtlarda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'nda konuştu. Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu:
KRALA HER ŞEYİ ANLATTIK: Cemal Kaşıkçı başkonsoloslukta ne yazık ki alçakça bir operasyonla şehit edildi. Tabi bizi Suudi Arabistan'dan aradılar. Baba ve oğluna her şeyi anlattık. İstihbarat şeflerine bütün belgeleri dinlettik, gösterdik. Fakat bütün bunlara rağmen Kral'a ben şunu sordum. 'Katili siz biliyorsunuz. Bak ben size adres vereyim, bu katil bu 15 kişinin içinde' dedim. Dışişleri bakanı dedi ki "Yerli işbirlikçilerle bu iş yapıldı." "Kimdir o yerli işbirlikçiler. Açıklamaya mecbursun" diye sordum. Açıklayamadılar, inkar ettiler.
ENAYİ ZANNEDİYOR: Veliaht Prens dedi ki, 'Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı.' Ya Cemal Kaşıkçı çocuk mu? Dışarıda nişanlısı var. Onu alıp ayrılmaz mıydı? Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Bu millet enayi değil hesabı sormasını bilir. Ve tabi dedik ki biz herkese açığız. Suudi Arabistan almak istedi, kusura bakmayın o kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Verelim de ondan sonra bunları yok mu edeceksiniz?
DAHA ÇOK ŞEY ÇIKAR: Kendi istihbarat şefi bile "Bu bir felaket, bu adam uyuşturulmuş, böyle bir şey yapılamaz diyor. Adam açık açık "ben kesmesini iyi bilirim" diyor. Niye? Çünkü bir morg mensubu. Bu adam asker, üst düzey. Bunların hepsi kayıtlarda var.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a Türkiye'nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı. İki lider, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.
ZEYNEL YAMAN
KRALA HER ŞEYİ ANLATTIK: Cemal Kaşıkçı başkonsoloslukta ne yazık ki alçakça bir operasyonla şehit edildi. Tabi bizi Suudi Arabistan'dan aradılar. Baba ve oğluna her şeyi anlattık. İstihbarat şeflerine bütün belgeleri dinlettik, gösterdik. Fakat bütün bunlara rağmen Kral'a ben şunu sordum. 'Katili siz biliyorsunuz. Bak ben size adres vereyim, bu katil bu 15 kişinin içinde' dedim. Dışişleri bakanı dedi ki "Yerli işbirlikçilerle bu iş yapıldı." "Kimdir o yerli işbirlikçiler. Açıklamaya mecbursun" diye sordum. Açıklayamadılar, inkar ettiler.
ENAYİ ZANNEDİYOR: Veliaht Prens dedi ki, 'Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı.' Ya Cemal Kaşıkçı çocuk mu? Dışarıda nişanlısı var. Onu alıp ayrılmaz mıydı? Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Bu millet enayi değil hesabı sormasını bilir. Ve tabi dedik ki biz herkese açığız. Suudi Arabistan almak istedi, kusura bakmayın o kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Verelim de ondan sonra bunları yok mu edeceksiniz?
DAHA ÇOK ŞEY ÇIKAR: Kendi istihbarat şefi bile "Bu bir felaket, bu adam uyuşturulmuş, böyle bir şey yapılamaz diyor. Adam açık açık "ben kesmesini iyi bilirim" diyor. Niye? Çünkü bir morg mensubu. Bu adam asker, üst düzey. Bunların hepsi kayıtlarda var.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a Türkiye'nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı. İki lider, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.
ZEYNEL YAMAN
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